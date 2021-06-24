Найденный мертвым в тюрьме создатель McAfee оставил сообщение на случай смерти

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи (John McAfee), найденный мертвым в испанской тюрьме, оставил сообщение на случай смерти. Он предупреждал об этом в прошлом году в Twitter.

В опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отмечает, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.

«Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина», — отмечал программист.

Ранее 23 июня сообщалось, что Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании.

Макафи был задержан в Испании по запросу США в 2020 году, суд одобрил его выдачу Соединенным Штатам. По версии американских властей, 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.

Макафи широко известен в сфере криптовалют, также он известен своим эксцентричным поведением. В августе прошлого года он был задержан и позже арестован в аэропорту Норвегии из-за женского белья, которое он решил использовать в качестве защитной маски от коронавируса. В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.