Создателя популярного антивируса обнаружили мертвым в испанской тюрьме

Американского и британского программиста и бизнесмена, создателя популярного антивируса McAfee Джона Макафи обнаружили мертвым в тюрьме в Испании. Об этом в среду, 23 июня, пишет газета Diario.

Макафи был задержан в Испании по запросу США в прошлом году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне. Согласно заявлению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог покончить с собой. Обстоятельства и причины смерти магната расследуются.

Джон Макафи широко известен в сфере криптовалют. Он имеет сомнительную репутацию на крипторынке и известен своим эксцентричным поведением. В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.