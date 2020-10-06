Создателя антивируса захотели экстрадировать в США из-за неуплаты налогов

Власти США предъявили обвинения из-за неуплаты налогов создателю компании по производству компьютерных антивирусов Джону Макафи (John McAfee). Об этом сообщается на сайте американского минюста.

Американские власти считают, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Также программист скрывал наличие некоторых активов. Помимо уклонения от уплаты налогов, мужчину также обвиняют в намеренном непредставлении налоговых деклараций.

Ранее он был задержан в Испании, теперь ему грозит экстрадиция в Штаты. Кроме того, Макафи могут посадить в тюрьму на срок до 5 лет по каждому пункту обвинения, касающемуся уклонения от уплаты налогов. Он может получить еще по годовому сроку за пункты, касающиеся непредставления налоговых деклараций. Помимо этого, бизнесмена захотели заставить выплатить компенсацию.

Джон Макафи широко известен в сфере криптовалют. Он имеет сомнительную репутацию на крипторынке и известен своим эксцентричным поведением. В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.

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