Лидеры блокчейн-индустрии анонсировали The CoinsBank Blockchain Cruise

Команда CoinsBank анонсировала старт The CoinsBank Blockchain Cruise — главной встречи профессионалов криптоиндустрии. Об этом говорится в сообщении организаторов, которое имеется в распоряжении «Ленты.ру». Круизный лайнер вместимостью в 2,5 тысячи человек отправится 7 сентября из Барселоны в Монте-Карло.

Финальный пункт назначения — Ибица, где пройдет главная конференция всего мероприятия, а завершится встреча сумасшедшей вечеринкой на райском пляже этого великолепного острова. 11 сентября лайнер вернется в Барселону.

Так же, как и в 2018 Asia Cruise, круиз по Средиземному морю соберет сотни профессионалов, известных лидеров и энтузиастов блокчейна со всего мира. Во время круиза выступит более сотни спикеров, среди которых — представители правительств разных стран, консультанты по блокчейну, ведущие юристы, торговые эксперты, представители инвестиционных и венчурных фондов, влиятельные политические деятели, представители СМИ и блогеры.

Свое участие в круизе подтвердили: создатель криптовалюты Litecoin Чарли Ли, бизнесмен, создатель компании McAfee Джон МакАфи, соучредитель BTCC, член правления фонда Bitcoin Бобби Ли, бывший премьер-министр Эстонии Таави Ройвас и многие другие.

Спикеры обещают раскрыть инсайдерскую информацию из мира криптовалют и блокчейн, расскажут о последних тенденциях крипто мира, представят исчерпывающий перечень инструментов и методов торговли цифровыми активами.

Помимо конференций, переговоров, деловых встреч гостей круиза ждет активная развлекательная программа: всемирно известные ди-джеи, знаменитости, вечеринки у бассейна, шоу-тайм и незабываемая вечеринка на пляже Ибицы.

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