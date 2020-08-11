Создатель антивируса решил защититься от коронавируса стрингами и был арестован

Создатель компании по производству компьютерных антивирусов Джон Макафи (John McAfee) был задержан и позже арестован в аэропорту Норвегии из-за женского белья, которое он решил использовать в качестве защитной маски от коронавируса. На инцидент обратили внимание журналисты Daily Mail.

Так, в своем Twitter-аккаунте предприниматель разместил запись, в которой сообщил, что его арестовали норвежские власти. Через несколько часов его жена, Дженис Макафи (Janice McAfee), подтвердила эту информацию. В сети также появилось несколько фотографий, на которых программист запечатлен с черными кружевными трусами на лице.

«Я убежден, что это самый безопасный из доступных методов защиты, и я отказываюсь носить что-либо еще ради своего же здоровья», — заявил 74-летний Макафи.

Жена предпринимателя начала описывать происходящее через его страницу. «Я буду вести аккаунт Джона до тех пор, пока он не сбежит (обычный метод), не подкупит кого-нибудь (очень быстро — может быть через несколько часов), найду подходящего юриста (займет несколько дней) или начальника тюрьмы — в этом случае нам придется его выгнать», — высказалась она, добавив, что маски останавливают бактерии, а не вирусы.

Материалы по теме Соблазн свободы Кто придумал сжимать женскую грудь бельем и почему женщины так хотят от него избавиться Сняли корону Как коронавирус заставил богачей тратить миллионы на спасение простых людей

Кроме того, по словам женщины, она также отказалась надевать медицинскую маску поверх трусов на лице, но полиция решила не арестовывать ее. «Его арестовали за то, во что он верит», — подчеркнула супруга предпринимателя.

В июле популярный бренд PrettyLittleThing выпустил защитную маску из сетки и подвергся осуждению в сети. Так, на сайте марки появилось изделие из сетчатого материала, покрытого стразами, за 10 фунтов стерлингов (893 рубля). Возмущенные покупатели заявили, что данная маска неэффективна в борьбе с распространением коронавируса.