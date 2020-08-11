Создатель антивируса решил защититься от коронавируса стрингами и был арестован

Создатель компании по производству компьютерных антивирусов Джон Макафи (John McAfee) был задержан и позже арестован в аэропорту Норвегии из-за женского белья, которое он решил использовать в качестве защитной маски от коронавируса. На инцидент обратили внимание журналисты Daily Mail.
Так, в своем Twitter-аккаунте предприниматель разместил запись, в которой сообщил, что его арестовали норвежские власти. Через несколько часов его жена, Дженис Макафи (Janice McAfee), подтвердила эту информацию. В сети также появилось несколько фотографий, на которых программист запечатлен с черными кружевными трусами на лице.
«Я убежден, что это самый безопасный из доступных методов защиты, и я отказываюсь носить что-либо еще ради своего же здоровья», — заявил 74-летний Макафи.
Жена предпринимателя начала описывать происходящее через его страницу. «Я буду вести аккаунт Джона до тех пор, пока он не сбежит (обычный метод), не подкупит кого-нибудь (очень быстро — может быть через несколько часов), найду подходящего юриста (займет несколько дней) или начальника тюрьмы — в этом случае нам придется его выгнать», — высказалась она, добавив, что маски останавливают бактерии, а не вирусы.
Кроме того, по словам женщины, она также отказалась надевать медицинскую маску поверх трусов на лице, но полиция решила не арестовывать ее. «Его арестовали за то, во что он верит», — подчеркнула супруга предпринимателя.
В июле популярный бренд PrettyLittleThing выпустил защитную маску из сетки и подвергся осуждению в сети. Так, на сайте марки появилось изделие из сетчатого материала, покрытого стразами, за 10 фунтов стерлингов (893 рубля). Возмущенные покупатели заявили, что данная маска неэффективна в борьбе с распространением коронавируса.