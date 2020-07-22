Модель придумала способ есть в защитной маске и вызвала восхищение фанатов

Британская модель придумала способ есть в медицинской маске и вызвала восхищение фанатов. Обучающий ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах Эмма Луиз Коннолли (Emma Louise Connolly) демонстрирует, как можно есть, не снимая при этом средства индивидуальной защиты с лица. Знаменитость надела две защитные маски: одну из них она разместила на носу, а вторую — на подбородок. Когда она начинает есть, они раздвигаются, открывая рот Коннолли, но прикрывая при этом ее органы дыхания.

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Подписчиков манекенщицы рассмешило ее видео и они поблагодарили ее в комментариях под постом. «Ты просто гений», «Почему я раньше не додумалась», «Это очень смешно», «Господи, я начну делать так же», «Ты лучшая», «Наконец-то я нашла способ поесть», — высказывались поклонники.

В мае в продаже появились маски с отверстием для коктейльных трубочек. Отмечается, что художница Эллен Макомбер разработала уникальную маску с небольшим отверстием для соломинки, чтобы человеку было комфортно пить коктейли, не снимая защитной ткани с лица. Она потратила 40 масок за неделю и стала продавать их за 30 долларов (2129 рублей).