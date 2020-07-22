Gucci-батюшка заболел и начал собирать деньги на лекарство за 1240 рублей

Протоиерей Вячеслав Баскаков, прославившийся провокационными публикациями фотографий в дорогой одежде и получивший прозвище Gucci-батюшки, заболел и начал собирать деньги на лекарства. Об этом он рассказал в своем Instagram-аккаунте.

«Ждал вчера более 30 минут автобус до дома после службы в Боголюбском центре. Теперь сильно знобит. Хотя температуры еще нет. В храме на службе денег не собирали, так как это была праздничная служба, для нас особая», — объяснил протоиерей.

Баскаков заявил, что не может самостоятельно приобрести препарат, который всегда помогает ему при плохом самочувствии. Стоимость лекарства в ближайшей аптеке составила 1240 рублей. «Даже если 10 рублей перечислите, то запишу на месяц в свой молитвенный помянник», — отметил священник.

Протоиерей также извинился перед всеми, кого мог раздражить своей «мелочной» просьбой. «Не бесплатно прошу, а буду молиться», — пообещал Баскаков.

30 июня сообщалось, что Gucci-батюшка вышел на публику в Москве в дорогостоящих аксессуарах. Его строгое черное одеяние дополнили сумка и шарф французского модного дома Louis Vuitton.

В декабре 2018-го священник раскрыл источник своего богатства. По его словам, всю одежду он взял в кредит или на распродажах. При этом Баскакову пришлось копить на протяжении года на обувь, которую продавали без скидки. Он заявил, что потратил 60 тысяч рублей на ботинки, поскольку хотел их «именно с пряжками».