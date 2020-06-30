Хваставшийся дорогими вещами в сети батюшка показал обновки в центре Москвы

Хваставшийся продукцией люксовых брендов протоиерей Вячеслав Баскаков из Тверской епархиальной научной библиотеки появился на публике в дорогостоящих аксессуарах. Соответствующий ролик разместил Telegram-канал Mash.

На опубликованном в сети видео священнослужитель запечатлен во время прогулки в центре Москвы в черном одеянии. При этом его образ дополнили обновки: сумка и шарф французского модного дома Louis Vuitton.

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Ранее Баскаков рассказал изданию «Сноб», откуда взял средства на вещи люксовых брендов. По словам священника, одежду он купил в кредит или на распродажах. При этом на самую дорогую обувь в его коллекции скидок не было, и Баскакову пришлось копить на нее целый год.

В августе 2019 года священнослужителю Вячеславу Баскакову сделали устный выговор из-за того, что он публиковал в Instagram фотографии туфель и сумок Gucci, аксессуаров Louis Vuitton и прочих дорогих вещей. Его отчитала дисциплинарная комиссия Тверской епархии, представитель которой назвал действия Баскакова баловством.

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