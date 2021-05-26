Упустившие таинственный суицид миллионера-педофила охранники избежали тюрьмы

Тюремные охранники Това Ноэл и Майкл Томас, упустившие момент, когда миллионер-педофил Джеффри Эпштейн предположительно совершил суицид в камере, избежали тюрьмы. О приговоре, который они получили, сообщает The Hill.

Оба подозреваемых сознались в том, что вместо исполнения обязанностей спали на рабочих местах и сидели в интернете, а затем подделали записи в документах, чтобы скрыть свою оплошность. Их осудили на 6 месяцев условного заключения и 100 часов общественных работ.

Ранее СМИ сообщили об эпизоде связи Эпштейна с основателем MIcrosoft Биллом Гейтсом: миллионер якобы сводил его с Нобелевским комитетом, так как тот собирался получить Нобелевскую премию. До этого стало известно, что недавний развод Гейтса и его жены Мелинды связан с его общением с Эпштейном.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. Он был осужден за подобные преступления и якобы прекратил свою незаконную деятельность, однако, по некоторым данным, на самом деле занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Эпштейна задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.