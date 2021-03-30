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Подельнице миллионера-педофила предъявили обвинения

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Фото: Globallookpress.com

Предполагаемой подельнице миллионера-педофила Джеффри Эпштейна предъявили новые обвинения в торговле секс-рабами. Об этом сообщает The Washington Post.

Речь идет в том числе о выявленном случае ее участия в детской проституции: 59-летняя Гислейн Максвелл свела Эпштейна с 14-летней девочкой, которую склонила к оказанию ему сексуальных услуг и вербовке других несовершеннолетних для работы на него.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года.

Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса. Охранники, которые должны были предотвратить его суицид, не уследили за ним, а две камеры перед местом его содержания неожиданно отказали.

Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов, включая склонение несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.

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