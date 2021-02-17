Подруга миллионера-педофила пожаловалась на охранников и облысение в тюрьме

Подруга миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, которую обвиняют в сутенерстве, столкнулась с физическим насилием со стороны охранников в тюрьме. Об этом заявил ее адвокат, передает New York Post.

Сообщается, что инцидент произошел во время одного из многочисленных досмотров. Когда Гислейн Максвелл пожаловалась на жестокое обращение, охранник заставил ее отмывать душ метлой в качестве наказания. По словам юриста, подсудимая также жалуется на облысение и потерю веса, спровоцированные нехваткой сна и несъедобной пищей в тюрьме.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов, включая склонение несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.