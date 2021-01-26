Подруга миллионера-педофила попросила судью не наказывать ее за сутенерство

Подруга миллионера-педофила Джеффри Эпштейна, которую обвиняют в сутенерстве, попросила судью не наказывать ее. Об этом сообщает Associated Press.

Следствие полагает, что 59-летняя Гислейн Максвелл была пособницей Эпштейна в 1990-е. По их версии, британская светская львица подбирала несовершеннолетних девушек для скандального финансиста и склоняла их к сексу. Максвелл свою вину отрицает.

Юристы Максвелл настаивают на том, что обвинения против нее должны быть сняты из-за сделки, которую Эпштейн заключил с прокуратурой в 2008 году. Тогда миллионер признал себя виновным в привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и был приговорен к всего 13 месяцам тюремного заключения с правом посещать работу. Издание отмечает, что имя Максвелл не фигурирует в соглашении, подписанном Эпштейном.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов, включая склонение несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.