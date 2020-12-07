Новые детали в деле Эпштейна помогут раскрыть сеть знаменитостей-педофилов

Новые детали в деле миллионера-педофила Джеффри Эпштейна помогут раскрыть сеть знаменитостей-педофилов. Об этом сообщает портал Anonymous News.

Генеральный прокурор Виргинских островов Денис Джордж подала запрос на предоставление обвинению всей информации о полетах в особняк миллионера, в том числе и о рейсах самолета известного, как «Лолита Экспресс». Помимо этого, она потребовала предоставить ей доступ ко всем жалобам, докладам и персональным запискам пилотов, которые возили Эпштейна.

Обвинение также требует отчитаться о всех, кто с 1998 года летал к миллионеру на остров, что может поспособствовать раскрытию целой сети педофилов-растлителей. При этом отмечается, что такие знаменитости, как принц Эндрю, Билл Клинтон и Кевин Спейси, возможно, посещали особняк Эпштейна на островах.

Ранее сообщалось, что торговец секс-рабами Джеффри Эпштейн принуждал одну из жертв обращаться с ним, как с четырехлетним ребенком, и любил игры с переодеванием. По данным журналиста-расследователя Барри Ливайна, Эпштейн заставлял молодую девушку купать и одевать его.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.