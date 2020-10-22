Раскрыты тайные пристрастия миллионера-педофила

Торговец секс-рабами Джеффри Эпштейн принуждал одну из жертв обращаться с ним, как с четырехлетним ребенком, и любил игры с переодеванием. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на книгу Барри Ливайна «Паук».

В описании книги утверждается, что номинированный на Пулитцеровскую премию журналист-расследователь изучил жизнь Эпштейна и опубликовал биографию миллионера.

По данным Ливайна, Эпштейн заставлял Вирджинию Джуффре купать его и одевать, как ребенка. Помимо этого, покойному нравилось, когда несовершеннолетнюю на тот момент девушку переодевали в костюм школьницы или горничной. Иногда он с удовольствием наблюдал за тем, как ее душат другие женщины. Отмечается, что при первой встрече Джуффре с миллионером Гислейн Максвелл приказала девушке оседлать его.

В книге раскрывается, что однажды Максвелл подарила британскому принцу Эндрю большую надувную игрушку, сделанную по его подобию, и впечатленный член королевской семьи якобы принял подарок с видом ребенка, оказавшегося в Диснейленде. Также утверждается, что после ареста Эпштейн рассказывал другим заключенным о своей дружбе с Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом.

Как уточняет The Sun, близкий к монаршей особе источник отреагировал на публикацию книги и обвинил Ливайна во лжи.

Ранее жертвы миллионера-педофила призвали запретить реалистичных секс-кукол, напоминающих детей. Сторонники инициативы поддержали соответствующий закон, предложенный в штате Флорида республиканцем Верном Бьюкененом. Еще в 2017 году такую правовую норму предложили на рассмотрение в Конгрессе США, но ее еще не успели одобрить. Оригинальный проект запрещал только импорт и перевозку подобных кукол, новый же вариант делает незаконным владение или продажу этих вещей.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Подруга миллионера Гислейн Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов. Утверждается, что она соблазняла несовершеннолетних и принуждала их к сексу.