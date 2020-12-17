Арестован вероятный сообщник миллионера-педофила

Возможный сообщник миллионера-педофила Джеффри Эпштейна арестован во Франции. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на прокуратуру Парижа.

Новым подозреваемым в скандальном деле стал французский модельный агент Жан-Люк Брунел, близко знавший миллионера. Мужчину обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Вероятного пособника Эпштейна задержали накануне в аэропорту Шарль-де-Голль. Сообщается, что следствие в отношении Брунела стало частью более масштабного расследования французских властей. Оно занималось возможной сексуальной эксплуатацией девушек и девочек Эпштейном и его окружением.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек, в том числе 14-летними. Доказано, что свои преступления миллионер совершал в 2002-2005 годах. Однако, по некоторым данным, он продолжал торговать людьми вплоть до 2019-го. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

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