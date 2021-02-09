Личные острова финансиста-педофила продадут ради выплат его жертвам

Представители финансиста-миллионера Джеффри Эпштейна, признанного виновным в торговле несовершеннолетними секс-рабами и таинственным образом покончившего с собой в тюремной камере, продадут два острова из группы Виргинских островов, которыми он владел. Это делается ради причитающихся его жертвам выплат, сообщает CNN.

Люди, распоряжающиеся состоянием умершего, поддерживали и его поместье на острове Литтл-Сент-Джеймс, которое он приобрел в 1998 году, а также следили за островом Грейт-Сент-Джеймс, которым Эпштейн владел с 2016 года. Их критиковали за то, что они задерживают выплаты пострадавшим, которые обещал после своего первого приговора сам Эпштейн. Отмечалось, что за работу садовников и содержание вертолетных площадок платят своевременно.

Острова пришлось продать после того, как денег стало не хватать. По данным CNN, на землю уже нашлось сразу несколько покупателей.

Ранее сообщалось, что из состояния Эпштейна его жертвам выплатили десятки миллионов долларов.

Джеффри Эпштейн был ранее осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек. Известно, что среди его жертв были и 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Подруга миллионера-педофила Гислейн Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов, включая склонение несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.