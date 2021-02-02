Жертвам Эпштейна выплатили десятки миллионов долларов

Из денег миллионера-педофила Джеффри Эпштейна его жертвам было выплачено почти 50 миллионов долларов за вторую половину 2020 года, передает Miami Herald со ссылкой на документы.

Специально созданный фонд раздал более 49,8 миллиона долларов с июня прошлого года до начала текущего. Точное число получивших компенсацию не сообщается — известно, что по меньшей мере 20 женщин отозвали свои иски к Эпштейну, а всего таких исков было подано около 100. Скорее всего, пишет издание, забрали иски именно те, кто получил деньги.

Сообщается, что принадлежавший преступнику самолет в прошлом году был продан за 10,5 миллиона долларов, его долю в яхтенной компании оценивают в 5,4 миллиона.

Джеффри Эпштейн был ранее осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек. Известно, что среди его жертв были и 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.

Подруга миллионера-педофила Гислейн Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов, включая склонение несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.