Гейтса уличили в желании получить Нобелевскую премию через миллионера-педофила

Основателя Microsoft Билла Гейтса уличили в желании получить Нобелевскую премию, используя связь с миллионером-финансистом, осужденным педофилом и торговцем секс-рабынями Джеффри Эпштейном. Они вместе посещали дом главы Нобелевского комитета в 2013 году. Об этом сообщило еще в прошлом году норвежское издание DNMagasinet, но англоязычные СМИ обратили на это внимание только после развода Гейтса.

По данным газеты, бывший глава Нобелевского комитета Торбьорн Ягланд рассказал, что Гейтс и Эпштейн вместе приезжали к нему. Финансист, на тот момент уже осужденный за торговлю несовершеннолетними секс-рабами, не участвовал в переговорах с Янгландом.

Известно также, что Эпштейн свел Гейтса с аналитическим центром IPI, которому тот затем пожертвовал миллионы долларов. Организация занимается здравоохранением, в частности — вакцинами. Сообщается, что сотрудники фонда Билла и Мелинды Гейтс знали о дурной репутации Эпштейна, но тем не менее пошли с ним на контакт.

Гейтс отрицает, что когда-либо хотел получить Нобелевскую премию. Ранее он сообщил, что не находился в деловых и дружеских отношениях с Эпштейном. Он добавил, что никогда не участвовал в неформальных встречах и не жертвовал деньги на деятельность обвиняемого.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 3 мая. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга миллиардера. Развод Гейтсов связали с контактами супруга с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Сообщалось, что опасения относительно причастности Эпштейна к преступной деятельности зародились у Мелинды в 2013 году, после первой встречи пары с миллионером.

Эпштейна уличили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дожидаясь судебного процесса. Запись с камер наблюдения, установленных в тюрьме, не сохранилась.