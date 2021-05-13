Основателя Microsoft Билла Гейтса призвали объясниться из-за связи с миллионером-педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на адвоката Спенсера Кувина (Spencer Kuvin), представляющего интересы девяти жертв Эпштейна.

Кувин заявил, что Гейтс должен рассказать все, что он знает об Эпштейне, а также поспособствовать расследованию дела его предполагаемой сообщницы Гислейн Максвелл. Адвокат подчеркнул, что расследование о причастности Максвелл продолжается, поэтому миллиардер должен «сделать шаг вперед» и помочь полиции.

Кувин также назвал подозрительным тот факт, что начало бракоразводного процесса Гейтсов совпало по времени с арестом Эпштейна. Отмечается, что супруга Гейтса Мелинда начала консультироваться с адвокатами о разводе с Биллом с 2019 года.

Ранее Гейтс сообщил, что не находился в деловых и дружеских отношениях с Эпштейном. Он добавил, что никогда не участвовал в неформальных встречах и не жертвовал деньги на деятельность обвиняемого, отмечает The Sun.

Билл и Мелинда объявили о разводе 4 мая. По данным издания TMZ, с прошением о разводе в суд обратилась супруга миллиардера. Развод Гейтсов связали с контактами супруга с Эпштейном. Сообщалось, что опасения у Мелинды относительно причастности Эпштейна к преступной деятельности зародились в 2013 году, после первой встречи пары с миллионером.

Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ее обвинили в склонении несовершеннолетних к поездкам для занятия незаконным сексом и лжесвидетельстве.

Эпштейна уличили в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.