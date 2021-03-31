Миллионер-педофил угрожал жертве скормить ее крокодилам

Миллионер-педофил Джеффри Эпштейн изнасиловал 26-летнюю девушку-риелтора, а после пригрозил ей, что скормит ее крокодилам. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на материалы иска, поданного на прошлой неделе.

В материалах дела говорится, что инцидент произошел в особняке Эпштейна в Палм-бич в 2008 году. Миллионеру содействовала его пособница и подруга Гислейн Максвелл. После этого Эпштейн отвез девушку к водоему, кишащему крокодилами, и пригрозил, что скормит ее рептилиям, если она расскажет кому-то об изнасиловании. Имя пострадавшей не раскрывается.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. По некоторым данным, он занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.

Максвелл была арестована в своем поместье 2 июля 2020 года. Ей предъявили обвинительное заключение из шести пунктов, включая склонение несовершеннолетних к занятию незаконным сексом и лжесвидетельство. Ей грозит до 35 лет тюрьмы.