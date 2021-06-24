Найденный мертвым в тюрьме основатель McAfee дважды предупреждал о своей смерти

Основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи (John McAfee), найденный мертвым в испанской тюрьме 23 июня, дважды предупреждал о своей смерти. Он оставлял сообщения на своей странице в Twitter.

23 июня газета El Pais сообщила, что 75-летний Макафи «покончил с собой» в тюрьме в Барселоне. Согласно заявлению Каталонского министерства юстиции, Макафи мог совершить самоубийство. Обстоятельства и причины смерти магната расследуются.

О его смерти стало известно всего через несколько часов после того, как Национальный суд Испании одобрил его экстрадицию в США, где он объявлен в розыск по налоговым обвинениям. По этим обвинениям ему грозило тюремное заключение сроком до 30 лет.

Предупреждения

Однако в опубликованном 15 октября 2020 года сообщении Макафи отмечал, что не собирается совершать самоубийство. Он заявлял, что всем доволен, и у него есть друзья.

Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина Джон Макафи о невозможности своего самоубийства

Кроме того, в 2019 году Макафи в еще одном посте предупреждал, что если когда-либо будет найден мертвым, то не в результате самоубийства. Как пишет The Sun, он опубликовал фотографию татуировки с надписью «Whackd» (сленг, с англ. whacked — убитый, также «выйти из игры»). В посте он обвинил официальных лиц США в отправке ему угроз в «скрытых сообщениях».

Получил намеки от официальных лиц США, по сути, говорящие: "Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя". Я сделал сегодня татуировку на всякий случай. Если я покончил жизнь самоубийством, я этого не сделал. Меня убили. Проверь мою правую руку Джон Макафи об угрозах и возможной смерти

Также после смерти создателя McAfee на его странице в Instagram появилась публикация. Кто-то опубликовал фото, на котором на белом фоне изображена черная буква «Q». Пользователи уже оставили несколько тысяч комментариев и соболезнований под записью. «Они убили его», «RIP» (RIP, Rest in peace — «Покойся с миром», — прим. «Ленты.ру»), «Эпштейн 2.0», «Нулевой шанс, что он покончил с собой», — отмечают подписчики Макафи.

Фото опубликовано @officialjohnmcafee

Задержание и обвинения

Макафи создал компанию McAfee, одного из крупнейших разработчиков антивирусного ПО, в 1987 году. В 1994 году он уволился, затем в 2010-м McAfee более чем за семь миллиардов долларов США купила корпорация Intel. Тогда Макафи из США переселился в Белиз, где занялся изучением антибиотиков. Он покинул страну после того, как власти Белиза заподозрили его в незаконном хранении оружия и производстве наркотиков.

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Макафи был задержан в Испании по запросу США в 2020 году. Суд королевства одобрил его выдачу Соединенным Штатам. Американские власти считают, что 75-летний бизнесмен уклонялся от уплаты налогов, направляя свои доходы на счета подставных лиц. Он содержался в тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес в Барселоне.

Скандальное прошлое

Макафи имеет сомнительную репутацию на крипторынке и известен своим эксцентричным поведением. В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года. В августе прошлого года он был задержан и позже арестован в аэропорту Норвегии из-за женского белья, которое он решил использовать в качестве защитной маски от коронавируса. «Я убежден, что это самый безопасный из доступных методов защиты, и я отказываюсь носить что-либо еще ради своего же здоровья», — заявил 74-летний Макафи.

В конце 2017 года он пообещал съесть свой половой орган, если курс биткоина не достигнет миллиона долларов к концу 2020 года.

При чем тут Эпштейн?

В одном из своих предсмертных сообщений Макафи упоминал миллионера-педофила Джеффри Эпштейна: «Знай, что если я повешусь, как (Джеффри) Эпштейн, это будет не моя вина». Эпштейна также обнаружили мертвым в тюрьме, по данным вскрытия, он совершил самоубийство.

Как сообщает Cointelegraph.com, Макафи создал мем о том, что он запускает криптовалюту под названием «WHACKD "Эпштейн не убивал себя"». Сообщалось, что он планирует выпустить токен ECR20 (на основе Ethereum). Макафи неоднократно выражал скептицизм по поводу самоубийства Эпштейна. На этой неделе он заявлял журналистам, что сокамерника Эпштейна вывели из камеры за шесть часов до его смерти, видеокамеры были выключены, а охранников в этом блоке рано отправили домой на уборку.

Джеффри Эпштейну предъявлялись обвинения в создании криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать девушек, в том числе 14-летних, и издеваться над ними. Он был осужден за подобные преступления и якобы прекратил свою незаконную деятельность, однако, по некоторым данным, на самом деле занимался торговлей людьми вплоть до 2019 года. Эпштейна задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью в тюремной камере, не дождавшись судебного процесса.