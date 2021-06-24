Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила о внесении российского певца Филиппа Киркорова в «черный список» минкульта Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?» — написала представитель ведомства.

Ранее Киркоров отреагировал на признание его угрозой нацбезопасности Украины. Он предположил, что при помощи внесения его имени в черный список местные чиновники «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде». При этом он подчеркнул, что в современном мире нельзя запретить творчество.

23 июня стало известно, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Киркоров включен в перечень приказом министерства от 22 июня 2021 года. Письмо от СБУ поступило в ведомство 11 июня. В ведомстве сообщили, что артист не раз высказывался в поддержку присоединения Крыма к России и называл полуостров частью РФ, пояснили в ведомстве. Кроме того, он регулярно выступал в Крыму, приезжая туда не через Украину.