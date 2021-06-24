Российский эстрадный певец Филипп Киркоров отреагировал на признание его угрозой нацбезопасности Украины. Пост на эту тему артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Он предположил, что при помощи внесения его имени в черный список местные чиновники «пытаются набрать себе бонусов, паразитируя на лозунгах и националистической пропаганде». При этом он подчеркнул, что в современном мире нельзя запретить творчество.

«Я даже должен сказать таким чиновникам спасибо, ведь они своей глупостью помогают мне становиться еще популярнее. Тем, что произошло, надо гордиться. Гордиться попасть в этот список. На самом деле — это не Киркоров, это Россия. Ненависть к России захлестывает», — заявил исполнитель.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Это было сделано по рекомендации СБУ.