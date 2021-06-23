Украина признала Киркорова угрозой нацбезопасности

На Украине признали угрозой национальной безопасности российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщается на сайте министерства культуры и информационной политики страны.
Причины внесения Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, не называются. Минкульт страны периодически обновляет список по представлению Службы безопасности Украины (СБУ), которая и определяет лиц, опасных для нацбезопасности. Киркоров включен в перечень приказом министерства от 22 июня 2021 года. Письмо от СБУ поступило в ведомство 11 июня.
В январе Филипп Киркоров заявил о предательстве президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждал, что раньше они с политиком были близкими друзьями, а также «делили одну сцену и телеэфиры». По словам исполнителя, Зеленский отрекся от него и так и не разрешил ему въезжать на Украину.
В апреле российского рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины, и запретили въезд в страну. Отмечалось, что рэпер «пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ». Позже Моргенштерн заявил, что решил судиться с СБУ из-за запрета приезжать в страну. Он потребовал исключить себя из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.