Моргенштерн решил судиться с СБУ из-за запрета приезжать на Украину

Рэпер Моргенштерн решил судиться с Службой безопасности Украины (СБУ) из-за запрета приезжать в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

Музыкант требует исключить себя из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Отмечается, что сейчас суд «решает вопрос об открытии производства по данному административному иску».

В апреле артиста внесли в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Конкретные причины и сроки запрета на посещение страны министерство культуры и информационной политики страны не указало. На данный момент список включает более 180 человек.

Позднее в СБУ заявили, что Моргенштерн во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ. Все это «создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта».