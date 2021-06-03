Российский рэпер Моргенштерн (полное имя — Алишер Моргенштерн) прокомментировал решение суда о штрафе за пропаганду наркотиков в его клипах. Его слова передает РЕН ТВ.

«Господа, все пошло по плану. Меня признали виновным, я заплачу в казну целых 100 тысяч рублей. Знаете, четыре года назад я сжег 100 тысяч рублей, и это была неплохая реклама. Спустя четыре года я снова сжег, и теперь об этом знает вся страна», — заявил исполнитель.

Ранее 3 июня Зюзинский районный суд Москвы признал хип-хоп артиста виновным по административному делу по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств»). Согласно постановлению, Моргенштерну придется заплатить 100 тысяч рублей. Позже исполнитель заявил, что собирается обжаловать данный штраф.

24 мая стало известно, что полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении видео на композиции «Розовое вино 2» и Family. В заключении утверждалось, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».