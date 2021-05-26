Моргенштерн выпил с адвокатом и подарил ему свитшот с надписью «Адвокат дьявола»

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (Валиева) Сергей Жорин рассказал о первой встрече с подзащитным. По словам юриста, все пошло не по плану. Фото с события Жорин опубликовал в своем Instagram.

«Встретились подготовиться к суду, но все сразу пошло не по плану», — написал юрист. Он выложил четыре фото: на первом Жорин держит в руках подаренный Моргенштерном свитшот с надписью «Адвокат дьявола», на втором рэпер пьет алкоголь, на третьем они с юристом чокаются, на четвером Валиев корчит рожи за столом.

24 мая сообщалось, что полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков. Экспертиза проводилась в отношении песен «Розовое вино 2» и Family. В заключении говорится, что «коммуникативная цель артиста — демонстрация образа жизни, приоритетами которого являются наркотики, богатство, в том числе выражение положительного отношения к наркотикам и их употреблению».

Сергей Жорин — российский адвокат, кандидат юридических наук. Популярность в медиа-пространстве он получил как адвокат звезд шоу-бизнеса.