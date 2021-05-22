Прокуратура проверит клип Моргенштерна на оскорбление чувств верующих

Прокуратура Москвы направила видеоклип рэпера Morgenshtern и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу для проверки на предмет возможного оскорбления чувств верующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ведомства в ответ на обращение депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Отмечается, что результаты экспертизы ожидается получить не ранее IV квартала 2021 года. В этой связи, говорится в документе, дать правовую оценку видеоклипу пока не представляется возможным. «Оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется», — указано в тексте письма.

6 апреля председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру РФ проверить на экстремизм видеоклип «Новая волна» рэпера Моргенштерна и DJ Smash, выпущенное 2 апреля. В нем хип-хоп-артист в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме. В дисклеймере к ролику отмечается, что «видео не имеет цели оскорбить кого-либо, в том числе чувства верующих, и имеет развлекательный характер». Гаврилов также попросил Роскомнадзор «рассмотреть возможность ограничения доступа на территории Российской Федерации» к данному клипу.

Позже Моргенштерна заподозрили в пропаганде наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family. В отношении рэпера возбудили дело об административном правонарушении. Исполнителю грозит штраф до одного миллиона рублей. Адвокат рэпера Сергей Жорин в ответ сообщил, что его подзащитный отказался признать вину в пропаганде наркотиков, и суд вынужден будет очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна.