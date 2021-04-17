Моргенштерн отказался признать вину в пропаганде наркотиков

Рэпер Моргенштерн отказался признать вину по административному делу о пропаганде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

«Никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна», — сказал адвокат.

По его словам, полицейские, суд и эксперты, в том числе лингвисты, изучат все творчество музыканта на предмет пропаганды запрещенных веществ. «Не только управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России, но и лингвисты ЭКЦ МВД РФ, а также суд вынуждены будут очень подробно ознакомиться с творчеством Моргенштерна», — подчеркнул Жорин.

Ранее в субботу стало известно о возбуждении административного дела в отношении рэпера. Его заподозрили в пропаганде наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family. Моргеншерну грозит штраф до одного миллиона рублей.

В начале апреля Генпрокуратуру попросили проверить видеоклип Моргенштерна «Новая волна» на экстремизм. В клипе он в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме.