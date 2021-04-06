Генпрокуратуру попросили проверить новый клип Моргенштерна на экстремизм

Председатель комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов попросил Генпрокуратуру РФ проверить на экстремизм видеоклип «Новая волна» рэпера Моргенштерна и DJ Smash. Об этом сообщает ТАСС.

Гаврилов пожаловался на сценический образ артистов в ролике. «Участниками [видеоклипа] используются костюмы, стилизованные под католические сутаны, и действие которого происходит в здании, явно напоминающем католический храм, на данный факт указывает наличие христианских крестов и другое», — говорится в тексте обращения на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Гаврилов подчеркнул, что видео было опубликовано в канун католической Пасхи. Парламентарий также попросил Роскомнадзор «рассмотреть возможность ограничения доступа на территории Российской Федерации» к данному клипу.

В пятницу, 2 апреля 2021 года рэпер совместно с DJ Smash выпустил видео на песню «Новая волна». В нем хип-хоп-артист в образе папы римского употребляет наркотики и танцует в храме.