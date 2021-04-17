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Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

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Моргенштерн
Моргенштерн
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэпера Моргеншерна заподозрили в пропаганде наркотиков после выхода клипов «Розовое вино-2» и Family. Возбуждено административное дело, сообщает ТАСС.

«УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств)». — говорится в сообщении.

Рэперу грозит штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку в отношении российского хип-хоп-артиста Моргенштерна. По словам директора Лиги, рэпер «последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде».

Депутат от ЛДПР Дмитрий Носов тоже пожаловался на клипы певца. По его словам, в своих песнях рэпер Моргенштерн открыто пропагандирует наркотики, детскую порнографию, призывает девушек к порнографическим действиям.

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