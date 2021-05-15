Моргенштерн выпустил ремикс на Cristal & МОЁТ со строчками про мертвого Децла

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Валеев) выпустил ремикс на свой хит Cristal & МОЁТ, в записи которого приняли участие такие исполнители, как Soda Luv, blago white, Mayot & OG Buda. Клип на трек опубликован на YouTube-канале музыканта.

В новой версии песни, в частности, молодой рэп-артист Soda Luv читает строчки «Убился, сделал мертвый номер — это Le Truk». Le Truk — второй псевдоним российского хип-хоп-исполнителя Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий), который скончался в Ижевске в 2019 году после концерта в возрасте 35 лет.

Клип на ремикс на момент написания заметки собрал почти 3,4 миллиона просмотров. В конце музыкального видео появляется дата — 20 мая. Предположительно, это анонс очередного студийного альбома Моргенштерна. Клип на оригинальную версию Cristal & МОЁТ вышел в конце декабря 2020 года и набрал свыше 75 миллионов просмотров.