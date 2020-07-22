Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта. Об этом пишет StarHit.

Теперь по решению суда 15-летний Тони (Меркурий Антоний Иоанн) сможет получить авторские права на произведения своего знаменитого отца, а также недвижимость и накопления.

Кроме того, суд удовлетворил иск вдовы Децла Юлии Киселевой против Пенсионного фонда, отказавшегося выплачивать социальную пенсию по потере кормильца из-за того, что она в свое время не вписала имя Кирилла Толмацкого в графу «отец» в свидетельстве о рождении Тони. Представитель Пенсионного фонда настаивал на том, чтобы выплаты стали начисляться с момента вступления решения суда в силу, однако суд счел это требование необоснованным, поскольку Киселева подала иск еще в прошлом году.

На проведении генетической экспертизы настаивал отец Децла, продюсер Александр Толмацкий. Вдова музыканта Юлия Киселева, на протяжении года скрывавшаяся от родственников супруга и избегавшая разговоров с журналистами, заявила, что продюсер и его жена «выставили внука на улицу».

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.