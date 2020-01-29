Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони. Об этом сообщается в заставке шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», опубликованной на сайте телеканала «Россия 1». Полная версия программы выйдет в эфир вечером 29 января.

Вдова музыканта Юлия Киселева, на протяжении года скрывавшаяся от родственников супруга и избегавшая разговоров с журналистами, заявила, что продюсер и его жена «выставили внука на улицу». Ранее она утверждала, что родители Децла объявили ей войну за наследие музыканта. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — пояснила она тогда в беседе с подписчиками.

Весной 2019 года Александр Толмацкий рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой. «Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком», — заявил он. По его словам, Децл не записан как отец своего сына Тони, а жена не хочет вписывать его в свидетельство о рождении.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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