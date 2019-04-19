Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Отвечая на вопрос о состоянии рэпера в последние месяцы перед смертью, продюсер сказал, что тот был в депрессии из-за регулярных ссор с супругой. «Она измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком», — заявил он.

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По его словам, последний Новый год артист встречал с матерью, так как Юлия Толмацкая выгнала его из дома вместе с ребенком. Кроме того, продюсер рассказал, что Децл не записан как отец своего сына, а жена не хочет вписывать его в свидетельство о рождении. «Я спросил у Юли, почему так получилось, она ответила, что они рожали в Питере, в ванне у каких-то друзей, и, когда пошли в ЗАГС, его записали как свидетеля рождения», — пояснил он.

«Как я понял, он пытался от нее уйти, но боялся почему-то. Видимо, в последнее время он пытался со мной найти какой-то контакт, искал посредников», — добавил Толмацкий.

В марте Юлия Толмацкая рассказала, что родители Децла объявили ей войну за наследие музыканта. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — пояснила она в беседе с подписчиками.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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