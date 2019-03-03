Вдова Децла рассказала об объявленной ей войне

Вдова Кирилла Толмацкого (Децл) Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта. Об этом она написала в комментарии к одному из своих постов в Instagram.

«Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — пояснила она в беседе с подписчиками.

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На вопрос о том, чего Толмацкий-старший может ее лишить, Юлия ответила: «Милосердия и памяти о его сыне».

Кирилл Толмацкий умер 3 февраля. Причиной смерти стала остановка сердца.

Децл — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии. Свой дебютный трек «Пятница» рэпер записал с помощью отца, музыкального продюсера Александра Яковлевича. У певца остался 13-летний сын Тони.

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