Вдова Децла удалила Instagram после обвинений в шизофрении

Вдова Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия удалила свой Instagram-аккаунт после того, как отец хип-хоп-исполнителя Александр Толмацкий резко высказался в ее адрес. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в эфире передачи «Ты не поверишь!» продюсер обвинил модель в том, что она запрещает сыну Антонию общаться с дедушкой и бабушкой, а также блокирует родственников в социальных сетях. «Она писала нам гадости, бред, что мы хотим забрать ребенка», — сказал он.

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Александр Толмацкий также заявил, что Юлия «никогда ничего не делала», и предположил, что девушка «живет на подачки» своих поклонников. Кроме того, он заподозрил у вдовы Децла шизофрению.

Ранее Толмацкая рассказала, что родители Децла объявили ей войну за наследие музыканта. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — пояснила она в беседе с подписчиками.

Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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