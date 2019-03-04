Названа официальная причина смерти Децла

Судебно-медицинская экспертиза в Ижевске установила, что хип-хоп исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 1 марта.

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На теле артиста не обнаружено повреждений.

21 февраля стало известно, что все права на имя, музыкальное наследие и клипы будут принадлежать его сыну Антонию. Позднее его жена Юлия рассказала, что его родители объявили ей войну за наследие музыканта. «Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба... уже отправили искать нового мужа (чтобы не ругаться матом)», — написала супруга Толмацкого.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке артист пожаловался на плохое самочувствие, его знакомые решили вызвать скорую помощь. Прибывшие на вызов медики не смогли спасти жизнь музыканта. Ему было 35 лет.

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