Децла посмертно признали легендой хип-хопа

Российского рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл, посмертно удостоили звания «Хип-хоп легенда». Титул был присужден музыканту в ходе церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards 2018», сказано на сайте мероприятия.

Победителей премии выбирали зрители и жюри, в состав которого входят артисты, продюсеры и другие представители шоу-бизнеса.

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Награду за Децла получил его отец, Александр Толмацкий и мать, Ирина Толмацкая.

В номинации «Лучший певец» победителем стал Сергей Лазарев, а лучшей певицей признали Светлану Лободу. Титул «Артист года» достался Филиппу Киркорову, он же получил награду за лучший клип — видеоролик к песне «Цвет настроения синий».

Децл скончался в ночь на 4 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке музыкант пожаловался на плохое самочувствие, знакомые вызвали скорую помощь, но медики не успели спасти 35-летнего музыканта.

В начале марта судмедэксперты постановили, что Кирилл Толмацкий скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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