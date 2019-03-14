Лигалайз выпустил клип в память о Децле

Youtube / TheLIGALIZEtv

Российский рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков) выпустил клип на песню «Океан». Видео посвящено памяти его друга музыканта Децла (Кирилла Толмацкого). Ролик опубликован на YouTube-канале TheLIGALIZEtv.

«Это клип про жизненный путь человека. Мы никогда не знаем, когда он оборвется, поэтому каждую минуту нужно жить очень достойно», — рассказал Лигалайз «Ленте.ру».

Режиссер «Океана» — Игорь Волошин, известный по работе над сериалами «Ольга» и «90-е. Весело и громко».

Рэпер Децл скончался из-за острой сердечной недостаточности в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». На его счету восемь студийных альбомов и такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».

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