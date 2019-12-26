В Москве сожгли могилу Децла

В Москве сожгли могилу хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Информация об этом появилась в Instagram-stories его матери Ирины Толмацкой.

«Вот так кто-то решил поздравить меня с Рождеством и сжег могилу моего сына. Кто эти люди, я не знаю. И зачем они это делают», — сказала женщина во время записи ролика.

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Как сообщает Telegram-канал «Подъем», отец музыканта Александр Толмацкий слышал об инциденте, но не в курсе деталей. Он пояснил, что подробности знает лишь Ирина Толмацкая, побывавшая 26 декабря на кладбище.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке музыкант пожаловался на плохое самочувствие, знакомые вызвали скорую помощь, но медики не успели спасти артиста. Судмедэксперты постановили, что Кирилл Толмацкий скончался из-за острой сердечной недостаточности.

6 февраля Децла похоронили на Пятницком кладбище. Ему было 35 лет.

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