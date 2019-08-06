Наследство Децла оценили

У хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, не было никакого имущества, все было записано на его мать Ирину, а сын рэпера пока не имеет официального права на наследство. Об этом заявил отец Децла, продюсер Александр Толмацкий, пишет Teleprogramma.pro.

«Наследниками являемся я и мать Кирилла Ирина, но фактически у сына ничего не было. Все его имущество записано на мать. Ни у [сына] Антония, ни у [жены] Юлии нет ничего, поэтому споров о наследстве быть не может», — заявил собеседник издания.

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Отмечается, что Децл не был официально расписан с супругой Юлией Киселевой и на момент смерти считался холостым. 14-летний сын Киселевой Антоний по документам также якобы не является родственником рэпера.

Александр Толмацкий подчеркнул, что не знает, где находится его внук и вдова Децла: «Без разрешения матери суд не может назначить экспертизу ДНК, а она согласия не дает. Нам остается только ждать, что пройдет время и все переменится».

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

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