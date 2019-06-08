Децл посмертно получил премию «МУЗ-ТВ»

Хип-хоп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «МУЗ-ТВ». Об этом в субботу, 8 июня, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

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Награду «За вклад в развитие хип-хоп-музыки» забрал отец исполнителя — продюсер Александр Толмацкий. Выступая на сцене, он выразил сожаление, что на церемонию не смогла приехать мать Кирилла и его 13-летний сын.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.

Децл — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя».

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