Бабушка Децла оказалась не в курсе смерти внука

Мать хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл) Ирина призналась, что бабушка рэпера до сих пор не в курсе его смерти. Об этом сообщил Starhit.

«Я живу со старенькой мамой, ухаживаю за ней. Она плохо слышит, плохо понимает — болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком», — рассказала Толмацкая.

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29 января стало известно, что отец Децла продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони. Вдова музыканта Юлия Киселева, на протяжении года скрывавшаяся от родственников супруга и избегавшая разговоров с журналистами, заявила, что продюсер и его жена «выставили внука на улицу».

Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года. Ему было 35 лет.

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