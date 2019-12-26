Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл. Их слова приводит телеканал «360».

Работники заявили, что возгорание произошло из-за поклонников. Те посетили могилу рэпера с поминальными свечами, от которых огонь перекинулся на пластиковые венки. Сотрудники ритуального учреждения сообщили, что помогут родственникам восстановить могилу Децла.

Ранее его мать Ирина Толмацкая, побывавшая 26 декабря на кладбище, опубликовала видео пожара на могиле сына. Женщина утверждала, что крест кто-то поджег.

Децл умер в ночь на 3 февраля после концерта в Ижевске. В гримерке музыкант пожаловался на плохое самочувствие, знакомые вызвали скорую помощь, но медики не успели спасти артиста. Судмедэксперты установили, что Кирилл Толмацкий скончался из-за острой сердечной недостаточности.

6 февраля Децла похоронили на Пятницком кладбище. Ему было 35 лет.

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