Российский врач объяснил внезапные смерти Децла, Доренко и Чаплина

Смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и протоиерея Всеволода Чаплина были связаны с болезнями сердца, которые протекали скрытно. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал научный руководитель научного учреждения «НИИ морфологии человека», президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский.

Он сообщил, что скоропостижная смерть — это достаточно распространенное явление. «Мой профессиональный опыт позволяет утверждать, что за каждым таким случаем стоит скрыто протекающая болезнь», — сказал врач, отметив, что чаще всего причиной становится приобретенное или наследственное поражение сердца.

По его словам, у Доренко была аневризма аорты. Такой диагноз Кактурский назвал миной замедленного действия. У Чаплина тоже были серьезные проблемы с сердцем.

Патологоанатом уточнил, что существуют временные интервалы, когда внезапных смертей случается больше. По сезонам это поздняя осень и ранняя весна, по дням недели — понедельник, по времени — ночь.

Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля 2019 года во время концерта в Ижевске из-за остановки сердца. Ему было 35 лет.

59-летний Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года во время поездки на мотоцикле. У него произошел разрыв аорты.

Протоиерей Всеволод Чаплин умер на 52 году жизни 26 января на лавочке у московского храма Святого Феодора Студита. Причиной смерти стала острая ишемическая болезнь сердца.

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