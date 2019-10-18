Вдова Доренко представила фильм о журналисте

Вдова Сергея Доренко Юлия выпустила фильм «Это Доренко», приуроченный к 60-летию журналиста. Документальная лента опубликована на YouTube.

В проект вошли воспоминания друзей и коллег бывшего главного редактора радиостанции «Говорит Москва». Фильм посвящен не только работе журналиста, но и его жизни вне теле- и радиоэфиров. Отдельно в фильме рассказано об увлечении Доренко мотоциклами.

В картине о работе с Доренко вспомнали генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, глава Первого канала Константин Эрнст, журналист Николай Сванидзе, владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев, главный редактор русского Esquire Сергей Минаев, радиоведущая Екатерина Родина, режиссер Павел Лунгин.

Доренко ушел из жизни 9 мая 2019 года. Он почувствовал себя плохо за рулем мотоцикла и не справился с управлением. Причиной смерти медики назвали разрыв аорты. 17 мая на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания. Урну с прахом передали вдове. Согласно завещанию журналиста, часть его праха захоронили, а другую развеяли на горе Митридат в городе Керчь, где родился Доренко.

Доренко начинал карьеру на Гостелерадио. С октября 1996-го по сентябрь 2000 года вел на ОРТ (ныне — Первый канал) «Время» и «Авторскую программу Сергея Доренко». С 2004-го по 2008 год сотрудничал с радиостанцией «Эхо Москвы», затем стал главредом радиостанции «Русская служба новостей». С 2014 года и до своей смерти в мае 2019 года руководил редакцией радиостанции «Говорит Москва». Также до последних дней жизни вел авторскую программу на YouTube.

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