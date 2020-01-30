Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января. Об этом в четверг, 30 января, сообщил на своей странице в Facebook глава отдела по взаимоотношениям церкви и СМИ Владимир Легойда.

«По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного присутствия участники заседания, по предложению святейшего патриарха Кирилла, пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом присутствия», — написал он, добавив, что эта информация является правдой, а слухи про запрет на отпевание Чаплина — нет.

С таким же заявлением 30 января выступили и в Русской православной церкви (РПЦ). Там опровергли данные о том, что патриарх Кирилл запретил высшему духовенству появляться на отпевании протоиерея Всеволода Чаплина, которое прошло 29 января.

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Ранее бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин заявил, что Кирилл не приехал на отпевание протоиерея Всеволода Чаплина и запретил появляться там архиереям. По его словам, некоторые архиереи «на свой страх и риск» приезжали накануне, чтобы отслужить у гроба краткие литии, однако на официальной церемонии никто из них так и не появился. Кроме того, патриарх отказался помогать с организацией похорон, утверждает Чапнин.

Всеволод Чаплин умер 26 января. По словам очевидцев, перед смертью у священника случился астматический приступ — он сел на лавочку у храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, где служил настоятелем, стал задыхаться, посинел и упал. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. По предварительным результатам вскрытия, протоиерей скончался из-за острой ишемической болезни сердца.

Чаплин был знаком с нынешним предстоятелем РПЦ с юности и даже был рукоположен им в священники. После этого он долго работал вместе с патриархом — занимал пост первого председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата, а также входил в патриарший совет по культуре. В 2015 году Чаплин покинул эту должность и стал настоятелем храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот. После отставки Чаплин неоднократно критиковал РПЦ, при этом в самой церкви призывали не считать слова протоиерея выражением официальной позиции РПЦ.

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