Патриарх Кирилл почтил память протоиерея Чаплина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с членами Межсоборного присутствия Русской церкви почтил память протоиерея Всеволода Чаплина, который скончался 26 января. Об этом в четверг, 30 января, сообщил на своей странице в Facebook глава отдела по взаимоотношениям церкви и СМИ Владимир Легойда.
«По окончании сегодняшнего заседания пленума Межсоборного присутствия участники заседания, по предложению святейшего патриарха Кирилла, пропели "Вечную память" новопреставленному протоиерею Всеволоду Чаплину, бывшему членом присутствия», — написал он, добавив, что эта информация является правдой, а слухи про запрет на отпевание Чаплина — нет.
С таким же заявлением 30 января выступили и в Русской православной церкви (РПЦ). Там опровергли данные о том, что патриарх Кирилл запретил высшему духовенству появляться на отпевании протоиерея Всеволода Чаплина, которое прошло 29 января.
Ранее бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин заявил, что Кирилл не приехал на отпевание протоиерея Всеволода Чаплина и запретил появляться там архиереям. По его словам, некоторые архиереи «на свой страх и риск» приезжали накануне, чтобы отслужить у гроба краткие литии, однако на официальной церемонии никто из них так и не появился. Кроме того, патриарх отказался помогать с организацией похорон, утверждает Чапнин.
Всеволод Чаплин умер 26 января. По словам очевидцев, перед смертью у священника случился астматический приступ — он сел на лавочку у храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот, где служил настоятелем, стал задыхаться, посинел и упал. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть. По предварительным результатам вскрытия, протоиерей скончался из-за острой ишемической болезни сердца.
Чаплин был знаком с нынешним предстоятелем РПЦ с юности и даже был рукоположен им в священники. После этого он долго работал вместе с патриархом — занимал пост первого председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата, а также входил в патриарший совет по культуре. В 2015 году Чаплин покинул эту должность и стал настоятелем храма Святого Феодора Студита у Никитских ворот. После отставки Чаплин неоднократно критиковал РПЦ, при этом в самой церкви призывали не считать слова протоиерея выражением официальной позиции РПЦ.