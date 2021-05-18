Моргенштерн проспорил подписчику миллион рублей и назвал себя дауном

Российский рэпер Моргенштерн проспорил подписчику один миллион рублей. Об этом он сообщил в Instagram-сторис.

Артист опубликовал скриншот своей страницы на стриминговом сервисе Spotify — на нем можно увидеть, что у музыканта более 2,6 миллиона слушателей. «Найдите, у кого из Рашки больше. Я дам вам лям рублей», — написал он.

Один из подписчиков указал, что у группы «Тату» более трех миллионов слушателей. В ответ Моргенштерн назвал себя дауном и перевел поклоннику деньги, подтвердив это очередным скриншотом.

В апреле Моргенштерн пожертвовал башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» 666 666 рублей. Это стало самым крупным пожертвованием НКО от частного лица, сообщила организация. Там пояснили, что большинство воспитанников детских домов в Башкирии выпускаются в 16 лет и идут учиться в колледж. Чтобы адаптироваться в самостоятельной жизни, им нужен наставник. На сопровождение пары наставник-воспитанник уходит по 2500 рублей в месяц. Кроме того, подростки работают с психологами фонда, которым платят еще по 300 рублей в час.