Моргенштерн и Альфа-Банк перевели деньги от продажи мерча пострадавшим в Казани

Алишер Моргенштерн перевел все вырученные деньги от продажи брендированного мерча в пользу школьников и учителей, пострадавших от нападения в Казани.

Алишер совместно с командой Альфа-Банка разработал дизайн лимитированных худи и «Морген-бокса» (в него вошли маска, лак для ногтей любимого артистом черного цвета, беруши, носки и стикеры).

Ранее было объявлено, что Моргенштерн должен был лично продавать мерч в Alfa Store в офисе банка в Москве своим фанатам, но из-за трагических событий, произошедших в Казани, была отменена вся развлекательная часть и усилены меры безопасности, о чем артист сообщил в своем Instagram. Продажа мерча все же состоялась, чтобы не подвести ребят, которые в тот день приехали издалека.

Всего было продано более 1000 коробок и худи, продажа шла только один день, но уже сейчас худи и наполнение боксов можно найти на «Авито».

Все вырученные от продажи мерча деньги по инициативе рэпера направлены в помощь семьям пострадавших в Казани, уточнили в банке.